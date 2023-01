WEERBERICHT. Frisse zaterdag met opklaringen

Vanochtend hangen er vaak lage wolken. Op sommige plaatsen zijn mooie opklaringen mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Daarna verschijnen er meer opklaringen en wordt het wisselend bewolkt in de loop van de namiddag. Het blijft droog met maxima van -2 graden op de Hoge Venen en +5 graden aan zee. De wind is zwak tot matig uit noordoost. Dat meldt het KMI.

Het KMI waarschuwt ook voor ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. "Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als 'hoofdpijn' of 'neiging tot braken', want deze kunnen een gevolg zijn van CO-vergiftiging", aldus het KMI.

Zaterdagavond klaart het eerst op en wordt het licht- tot halfbewolkt. Het koelt snel af met lichte vorst in het centrum en noordoosten van het land en matige tot strenge vorst in de Ardennen. In het westen blijven de temperaturen licht positief, met minima tussen -10 en +2 graden. 's Nachts wordt het vanuit het noorden bewolkt. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke richtingen. In de noordelijke landshelft neemt de wind toe tot matig en komt uit het zuidwesten.

Na een koude ochtend neemt de bewolking zondag toe vanaf het noordwesten en valt er soms wat lichte regen of motregen. De neerslag krijgt in de Ardennen een winters karakter. In de nacht naar maandag trekt een nieuwe, actievere, neerslagzone over. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.

Maandag trekt eerst een neerslagzone verder over ons land, met in de Ardennen tijdelijk wat sneeuwval. Vanaf de kust klaart het op, maar enkele buien kunnen tot ontwikkeling komen in het oosten van het land. In de Ardennen begint het te dooien. Het wordt wat zachter met maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten.

Dinsdag trekt een nieuwe regenzone over van de kust naar de Ardennen, waar de dooi zich voortzet. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden bij een matige westen- tot zuidwestenwind. Aan zee waait de wind meestal vrij krachtig.

Woensdag is het winderig en wisselend bewolkt met enkele buien. In de Hoge Ardennen kunnen deze buien opnieuw een winters karakter aannemen. In de namiddag en nacht naar donderdag trekt een nieuwe neerslagzone over. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden bij een goed voelbare wind uit het noordwesten.

Donderdag blijft het wisselvallig met soms wat regen of enkele buien, eventueel winterse neerslag in de Hoge Ardennen. De maxima liggen tussen 0 en 8 graden. Het blijft winderig.

Vrijdag neemt de wind en kans op neerslag af. Er is weinig verandering in de temperaturen.