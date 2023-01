WEERBERICHT. Frisse zaterdag met opklaringen, zachter weer begin volgende week

Vanochtend hangen er vaak lage wolken. Op sommige plaatsen zijn mooie opklaringen mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Daarna verschijnen er meer opklaringen en wordt het wisselend bewolkt in de loop van de namiddag. Het blijft droog met maxima van -2 graden op de Hoge Venen en +5 graden aan zee. De wind is zwak tot matig uit noordoost. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnamiddag verschijnen er in het lage wolkendek lokale opklaringen. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 graden aan de kust. Dat meldt het KMI. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Zaterdagavond wordt de wind zwak en veranderlijk.

Zaterdagavond en in het begin van de nacht van zaterdag op zondag worden de opklaringen tijdelijk breder. Later ontstaat er plaatselijke nevel, mist en lage bewolking. Rijmplekken kunnen lokale gladheid veroorzaken. Het wordt een koude nacht met minima van -1 graad over het westen, -2 à -3 graden in het centrum tot plaatselijk -10 graden in de besneeuwde gebieden van de Oostkantons. Aan zee blijft het zachter met minima rond +2 graden.

Zondagochtend kunnen er nog plaatselijke opklaringen voorkomen. Daarna wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanaf het noordwesten. Het blijft droog maar in de Hoge Ardennen zijn wat motregen of enkele sneeuwvlokjes niet uitgesloten. We halen maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot +8 graden aan zee. Er waait een meestal matige zuidwestenwind.

Zondagavond valt er wat lichte regen of motregen over het westen. Die neerslag breidt zich zondagnacht verder landinwaarts uit en bereikt de Ardennen op het einde van de nacht, waar er daar dan lichte sneeuw valt. De minima schommelen van -3 graden in de Hoge Ardennen, +3 à +4 graden in het centrum tot +6 graden over het westen. De overwegend matige westen- tot zuidwestenwind wordt aan zee soms vrij krachtig.

Volgende week

Maandagochtend is het overal zwaarbewolkt met (lichte) regen in Laag- en Midden-België. In Hoog-België valt wat smeltende sneeuw en op de hoogste plaatsen nog een beetje sneeuw, maar geleidelijk gaat die over in smeltende sneeuw en regen. In het noordwesten wordt het vrij snel droog en geleidelijk ook vrij zonnig. In het zuidoosten blijft de neerslagzone aanwezig tot een eind in de namiddag. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 8 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit west, ruimt naar westnoordwest tot noordwest en neemt soms toe naar matig tot vrij krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 km/uur.

Dinsdagochtend zijn er nog wat opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe door een nieuwe storing die vanaf de kust over ons land trekt. Dat gaat gepaard met regen. In de Ardennen is op sommige plaatsen winterse neerslag mogelijk. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 7 of 8 graden in de meeste andere streken. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest of west.

Woensdag is het winderig en wisselend bewolkt met enkele buien. In de Hoge Ardennen kunnen deze buien opnieuw een winters karakter aannemen. In de namiddag en nacht naar donderdag trekt een nieuwe neerslagzone over. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden bij een goed voelbare wind uit het noordwesten.

Donderdag blijft het wisselvallig met soms wat regen of enkele buien, eventueel winterse neerslag in de Hoge Ardennen. De maxima liggen tussen 0 en 8 graden. Het blijft winderig.

Vrijdag neemt de wind en kans op neerslag af. Er is weinig verandering in de temperaturen.