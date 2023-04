WEERBERICHT. Frisse maar overwegend droge dag, vannacht kan het vriezen in het oosten

Het blijft fris met maxima die niet hoger komen dan 7 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak meestal uit veranderlijke richting. Aan de kust wordt de wind matig uit het noordoosten.

Vannacht wordt het opnieuw vrij koud met minima tussen -1 graad in oosten van het land en +4 of +5 graden in het westen. Het is vrijwel helder, maar er kunnen wolkenvelden binnenschuiven vanuit Frankrijk op het einde van de nacht. De wind blijft zwak en draait naar het oosten.

Morgen stijgt het kwik naar 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden op de meeste andere plaatsen. Het is eerst zonnig, maar geleidelijk komt er sluierbewolking, die steeds dikker wordt. Tegen de avond en tijdens de nacht trekt er een actieve regenzone voorbij. De wind waait zwak, soms matig uit het oosten tot zuidoosten.

Vrijdag trekt in de ochtend een regenzone weg naar het oosten en wordt het vanuit het westen wisselvallig met enkele buien. Er zijn enkele opklaringen, maar de bewolking blijft dominant. De maxima schommelen van 13 graden aan zee tot 18 graden in de Kempen. De matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind ruimt naar het noordwesten met windstoten tot 60 kilometer per uur.

Zaterdag start grijs met vooral in het oosten en noordoosten nog enkele buien. In de namiddag komen er vooral in het westen en centrum opklaringen voor. De maxima liggen tussen 12 en 15 graden. De wind is meestal zwak uit een noordelijk richting.

Zondag wordt het op de meeste plaatsen droog met soms zon, waarbij er in de namiddag een tijdje veel stapelbewolking voorkomt. De maxima gaan van 12 of 13 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 17 of lokaal 18 graden elders. De wind is meestal zwak uit het noordoosten tot oosten.

Maandag en dinsdag neemt de neerslagkans opnieuw toe en ligt het kwik overdag tussen 12 en 15 graden.

Volledig scherm © thinkstock