WEERBERICHT. Fris, regen en wind: vanaf volgende week is de herfst écht aangebroken

Vanmiddag krijgen we afwisselend zon en stapelwolken met kans op enkele buien, vooral in het westen van het land. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het vrijwel droog. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden in de Ardennen en rond 16 graden in het centrum bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest. Vanavond vallen er nog enkele laatste buien, maar geleidelijk wordt het overal droog en wisselend bewolkt met brede opklaringen.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met buien, die lokaal pittig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden in de Ardennen en tussen 10 en 13 graden elders. De wind waait meestal matig uit west of westnoordwest. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind uit westnoordwest tot noordwest.

Woensdag wordt dan weer een afwisseling van opklaringen en stapelwolken verwacht en is er kans op buien. Lokaal zijn deze intens en gaan ze gepaard met een donderslag. Met maxima tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 13 tot 14 graden in Vlaanderen blijft het fris. Donderdag bereiken meer wolken ons land vanaf het noorden, met kans op regen of buien. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in Vlaanderen. Vrijdag zou het weer wat opklaren.