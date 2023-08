WEERBERICHT. Felle buien en onweer met rukwinden tot 70 kilometer per uur, noodnummer 1722 geactiveerd voor wateroverlast

Vanochtend is het nog zwaarbewolkt met regen, maar in de loop van de voormiddag wordt het op de meeste plaatsen droog met mooie opklaringen. In de namiddag kunnen er een aantal felle buien ontstaan, met kans op onweer en rukwinden tussen 60 en 70 km/h of lokaal zelfs meer. De maxima liggen rond 19 graden aan zee en in de Hoge Venen en tussen 20 en 24 graden elders. De wind waait eerst matig uit het zuiden en wordt later matig tot vrij krachtig uit zuidwest. Aan zee neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig.