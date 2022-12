We hebben de eerste winterprik in ons land gehad. Vooral in Wallonië heeft het gesneeuwd en daar blijft de sneeuw ook liggen. In delen van Oost-Vlaanderen en Limburg viel er eveneens sneeuw. In de rest van het land ging het vooral om smeltende sneeuw. Inmiddels is het geleidelijk droog in het westen, terwijl er elders nog wat lichte regen kan vallen en in de Ardennen lichte sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Door de kans op gladheid zijn vannacht en vanochtend de strooidiensten van Wegen en Verkeer op verscheidene plaatsen uitgereden. In Limburg is er 23 ton strooizout gebruikt. Automobilisten werden opgeroepen om voor vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.

Al bij al viel de verwachte sneeuwval goed mee, vanuit het standpunt van wie de baan op moest. “Tot nu toe heeft het nog niet veel gesneeuwd”, zei onze weerman David Dehenauw (zie video boven) aan HLN LIVE. “Zoals we hadden voorspeld, viel de sneeuw vooral in Wallonië en in gebieden rond de taalgrens. Hier en daar sneeuwde het in Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen en in delen van Limburg, vooral dan in de streek rond Riemst en Voeren.” De sneeuw bleef in Vlaanderen maar even liggen omdat de temperaturen op het wegdek positief zijn. “In de hoge Ardennen en in de streek rond Elsenborn kan er wél 10 centimeter sneeuw blijven liggen en lokaal zelfs meer”, aldus nog Dehenauw. “Daar heb je de meeste kans om een winterlandschap te bewonderen.” En dat kon inderdaad her en der.

Volledig scherm Kortessem. © Mine Dalemans

Vanavond kan er vooral nog in het oosten wat lichte sneeuw of regen vallen. Elders blijft het droog. Maandagnacht wordt het ook geleidelijk droog in het oosten. Het blijft wel zwaarbewolkt, al kunnen enkele opklaringen voorkomen in het westen. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kan er mist voorkomen, plaatselijk zelfs dichte mist. Aan zee kunnen in de late nacht dan weer enkele buien vanaf zee opduiken. De minima liggen tussen -­2 en 6 graden. De wind wordt zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen

KIJK. De eerste sneeuwpret in België: “Sommige kinderen hadden nog nooit sneeuw gezien”

Eerder waarschuwde het KMI voor gladde wegen door het winterse weer. Er geldt code geel voor Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant. Ook in Wallonië is het opletten geblazen voor rijm- en ijsplekken.

De maxima liggen vandaag tussen 0 graden in de Ardennen, 2 à 3 graden in het noordwesten en 5 graden aan zee. De wind waait zwak, en aan zee matig, en krimpt van noord of noordnoordoost naar noord tot noordwest.



Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droger en ook iets zachter. In Laag­-België gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen en smelt het sneeuwlaagje stilaan weg. In de Ardennen blijft de sneeuw op de meeste plaatsen liggen.

De komende uren volgen de verantwoordelijke diensten de toestand van het wegdek nauwgezet op. Er wordt zo veel mogelijk voor het glad wordt gestrooid, maar met hier en daar sneeuw in het vooruitzicht, is het mogelijk dat er extra wordt bij gestrooid na de neerslag.

KIJK. Ook in Berloz en in Heers heeft het gesneeuwd.

Vanavond valt er nog wat lichte regen in de provincie Limburg en nog wat sneeuw in de Ardennen, maar daarna wordt het vrijwel overal droog. Het blijft wel bewolkt en in het centrum en zuidoosten van het land komt het tot vorming van mist, lokaal mogelijk dichte mist. Aan zee kunnen in de late nacht dan weer enkele buien vanaf zee opduiken. De minima liggen tussen ­1 en 5 graden. De wind wordt zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Morgen start op de meeste plaatsen grijs, maar in de loop van de dag verschijnen er op meerdere plaatsen opklaringen, in het noordwesten soms brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het dan weer zwaarbewolkt en mistig. In de kuststreek en in de namiddag ook in het westen zijn enkele buien mogelijk, elders blijft het nog droog tot de avond. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden vlak aan zee. De wind is meestal zwak en krimpt van noordelijke naar westelijke richtingen.

Volledig scherm De eerste sneeuw in Kortessem. © Mine Dalemans

Woensdagochtend wordt het vaak zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas, met lage bewolking, met mist die kan aanvriezen op de hoogten van de Ardennen. Elders is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien over het noordwesten. In de loop van de dag kunnen er overal buien vallen. Over de Hoge Venen neemt de neerslag een winters karakter aan. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind waait meestal zwak uit het westen. Aan zee staat er een matige noordwestenwind.

Donderdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met regenbuien of winterse buien in Laag­- en Midden­ België en sneeuwbuien in de Hoge Ardennen. De meeste neerslag lijkt vooral in het noorden en oosten van het land te zullen vallen. De maxima liggen tussen ­1 graad over de Hoge Venen en 4 of 5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust staat er een noordwestenwind.

KIJK. Waar blijft de sneeuw liggen? En wat mogen we nog verwachten? Weerman David Dehenauw geeft antwoorden

“Volledige zoutvoorraad”

De strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben afgelopen nacht en ochtend 33 ton strooizout gebruikt bij de eerste echte strooiactie van deze winter.

“In de nacht van zondag op maandag is in de provincie Limburg 23 ton strooizout gebruikt. Later op de ochtend is nog 10 ton strooizout benut in Vlaams-Brabant”, aldus woordvoerster Katrien Kiekens.

Volledig scherm Franc Waret, provincie Namen. © BELGA

Het agentschap heeft voor de winter 2022-2023 in totaal 103.000 ton zout beschikbaar om fietspaden, gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Daarvoor staan bij Wegen en Verkeer 313 strooiwagens, 200 fietspadstrooiers en 560 mensen paraat.

Brussel Mobiliteit meldde gisteren al de opstart van zijn strooidienst. “Ons doel is de mobiliteit en de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden”, aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Gezien de zachte winters van de afgelopen jaren beschikken we over een volledige zoutvoorraad. Die bedraagt 6.000 ton, verdeeld over drie opslagplaatsen”, vertelt Sarah Vanschoenbeek, verantwoordelijk voor de Regie der Wegen.

Volledig scherm Vezin. © BELGA

Volledig scherm Vezin. © BELGA

Volledig scherm In Tongeren zorgde de winterse neerslag voor een mooi sneeuwtapijt. © Bart Borgerhoff

Volledig scherm Boninne, provincie Namen. © BELGA

Volledig scherm Boninne. © BELGA

Volledig scherm Boninne. © BELGA

Volledig scherm Franc Waret. © BELGA

Volledig scherm Kortessem. © Mine Dalemans