WEERBERICHT. Eerste vakantieweek start wisselvallig, kwik stijgt tot 21 graden

WEERBE­RICHT. Voorlopig laatste hete dag

Het is ook vandaag opnieuw zonnig, met enkel wat flarden van hoge wolken. Het wordt warm met maxima van 26 of 27 graden in de Hoge Venen en 30 of 31 graden in Laag-België. Lokaal is 32 graden mogelijk. Dat voorspelt het KMI.