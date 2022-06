WEERBERICHT. Eerste tropische dag van het jaar in aantocht: vrijdag 30 graden, zaterdag tot zelfs 35 graden verwacht

Vandaag stijgt het kwik tot 24 graden in Vlaanderen en ook de volgende dagen worden warm. Maar die temperaturen lijken maar een voorproefje voor wat nog komt: “Vrijdag en zaterdag zijn de warmste dagen", zegt onze weerman Frank Duboccage. Zaterdag krijgen we temperaturen van 33 tot zelfs 35 graden.

Vanmiddag blijft het in het hele land zonnig en droog, met hier en daar wat stapelwolken. Aan zee stijgt het kwik tot 21 graden, in de rest van het land tot maximaal 24 graden. Ook vanavond en vannacht blijft de hemel helder en droog, met temperaturen tussen 5 en 12 graden.

Woensdag is het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Het wordt in vele streken zomers warm met maxima van 24 graden aan zee en mogelijk 28 graden elders in het land. Er staat een zwakke tot soms matige noordoostenwind. Aan zee is de wind eerst zwak uit oost tot zuidoost, maar in de loop van de namiddag steekt een matige zeebries op uit noordoostelijke richtingen.

Donderdag houdt opnieuw dezelfde trend aan, met temperaturen die schommelen tussen 21 en 27 graden. De nachten blijven droog en brengen wat verfrissing, met minima van 10 tot 15 graden.

Vrijdag draait de wind naar zuidelijke richtingen. Het is opnieuw zonnig met eerst wat hoge wolkenvelden en later een heldere hemel. De maxima schommelen tussen 25 graden in de Ardennen en 30 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. In de namiddag kan er aan zee een zeebries opsteken.

In de aanloop naar het weekend blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag krijgen we maximumtemperaturen van 25 tot 30 graden en een heldere hemel.

Ook zaterdag blijft het warm en droog. De zon zal zich hier en daar achter de wolken verschuilen, maar het kwik zal nog stijgen tot 30 à 35 graden met lokaal mogelijk wat uitschuivers. Aan de kust brengt een noordelijke wind in de loop van de dag verfrissing en zullen de temperaturen terugvallen tot zo’n 20 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan er in het westen al een bui vallen.

Het is nog onzeker wat het weer ons zondag zal brengen, maar we moeten rekening houden met veel bewolking en perioden van regen of zelfs onweer. Het blijft waarschijnlijk wel warm, met maxima tussen 18 graden aan zee en 26 graden in andere delen van het land.

Hittepluim

Ook in de rest van Europa is het bijzonder heet. De hitte in Spanje breidt zich deze week geleidelijk uit naar het westen van Europa. Een ‘hittepluim’ zal vanuit Spanje ook Frankrijk bereiken waardoor het tot wel 38 graden warm kan worden. “Zo’n hittepluim is een smalle strook van warme lucht die zich over Spanje en Frankrijk uitstrekt”, zegt onze wetenschapsexpert Martijn Peters.

Volgens het KMI komen tropische dagen — met temperaturen boven de 30 graden — in deze periode van het jaar niet zo vaak voor, maar zijn ze ook niet erg uitzonderlijk. “Voor Ukkel zal het de eerste dag dit jaar zijn dat we een tropische dag kennen”, zegt het meteorologische instituut. “De vroegste dag dat dergelijke tropische temperaturen gemeten zijn in Ukkel, sinds 1901, is 11 mei, in het jaar 1998.”

Zaterdag zou in Ukkel wel het dagrecord kunnen sneuvelen. Dat staat nu op 31,5 graden, gemeten in 2002.

