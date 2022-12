WEERBERICHT. Eerste sneeuw gevallen in zuiden van het land, vanaf zondagavond nieuwe winterse neerslag verwacht

De koude heeft ons gevonden en zal ons niet meteen loslaten. Volgens onze weerman David Dehenauw worden tot minstens half december geen zachte temperaturen verwacht. In de Hoge Ardennen is intussen de eerste sneeuw gevallen . Zondagavond en -nacht trekt een regen- en sneeuwzone vanaf het zuiden over het land en ook volgende week wordt winterse neerslag verwacht.

Vandaag blijft het droog en vrij koud, met doorgaans veel bewolking. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +4 graden aan zee. In de provincies Luik, Namen en Luxemburg is het vanmorgen nog opletten voor (zeer) plaatselijke ijsplekken. De schrale oostelijke tot noordoostelijke wind versterkt het koudegevoel.

Vannacht blijft het droog en overwegend zwaarbewolkt, met op de meeste plaatsen minima rond 0 of -1 graad. In sommige Ardense valleien koelt het nog enkele graden meer af. De wind waait zwak tot meestal matig uit oostnoordoost.

Zondag blijft het droog en is het zwaarbewolkt en grijs. Op de Ardense hoogten kan lage bewolking het zicht beperken. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +3 graden in de lagergelegen gebieden bij een matige oostnoordoostenwind. Zondagavond en -nacht trekt een regen- en sneeuwzone vanaf het zuiden over het land.

Maandag is het bewolkt en kan er soms wat regen of smeltende sneeuw vallen. In Hoog-België kan er soms wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan zee.

Dinsdag blijft het overwegend droog en zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen eerst ook nevel of mist. In de namiddag zouden er enkele opklaringen kunnen verschijnen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden.

In het tweede deel van volgende week is er nog steeds veel bewolking al kunnen er soms ook zonnige momenten zijn. De kans op neerslag neemt wat toe, maar dikwijls blijft het gewoon droog. Overdag wordt het zo’n 4 à 5 graden maar ‘s nachts kan het op veel plaatsen licht vriezen.