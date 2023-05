WEERBERICHT. Eerste “echte lentedag” op komst: vandaag al zonnig en zacht, morgen klimt kwik tot boven 20 graden

WEERBE­RICHT. Paasweek­ein­de start met zware bewolking en plaatselij­ke buien

Vrijdag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele buien. We halen maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België. Dat meldt het KMI.