WEERBERICHT. Eerste beelden van sneeuw in Ardennen, Winterse buien in heel België

De eerste sneeuw van het jaar is gevallen in de Ardennen. "Supermooi, maar ook heel koud", klinkt het bij wandelaars. Over heel het land werd de week ingezet met winterse buien. In de Ardennen verwacht het KMI nog meer regen en (smeltende) sneeuw, die op het einde van de dag kan ophopen tot een laag van 10 tot 15 centimeter en lokaal zelfs 20 centimeter dik. In de late namiddag kan ook in Laag- en Midden- België smeltende sneeuw vallen, al blijft het vooral zwaarbewolkt met meestal regen in Laag­-België.

De maxima liggen maandag tussen 0 en 1 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind waait eerst matig uit zuidelijke richtingen. In het westen en het centrum ruimt de wind, na de doortocht van de neerslagzone, naar het westen tot noordwesten en neemt toe tot vrij krachtig of aan zee krachtig. Windstoten tot 70 kilometer per uur of lokaal wat meer zijn dan mogelijk.

Vanavond trekt de neerslagzone verder oostwaarts en valt er regen of smeltende sneeuw in Laag­-België en smeltende sneeuw of sneeuw in Midden­- en Hoog­-België (waar de sneeuwlaag dus nog wat kan aangroeien). Achter de neerslagzone vallen er nog enkele regen-­ of winterse buien in de rest van het land. Vanaf het westen wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Na middernacht wordt het, op een enkele winterse bui langs de grens met Nederland en Duitsland na, overal droog en zijn er ten noorden van Samber en Maas vaak brede opklaringen. In de Ardennen blijven er meer lage wolken.

Gevaar voor ijsplekken vannacht

Het gaat overal licht vriezen, met dus gevaar voor vorming van ijsplekken. De minima schommelen tussen ­5 graden (of zeer lokaal nog wat minder in de Ardennen) en ­1 graad. De wind waait aanvankelijk nog matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten, met ‘s avonds nog rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur, maar neemt ‘s nachts af tot zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen.

KIJK. Zullen de skipistes in Hoge Venen opengaan?

De woordvoerder van de Oostkantons kan nog niet bevestigen of de skipistes zullen opengaan. "Ze doen daar geen voorspellingen over", zegt journaliste ter plekke Julie Colpaert. Er zijn enkele factoren, zoals het aantal centimeter sneeuw en de temperatuur, waar rekening mee gehouden moet worden alvorens er kan geskied worden. “Ook de kwaliteit van de sneeuw moet goed genoeg zijn om pistes te kunnen openen", aldus Julie Colpaert.

Vrieskou blijft komende dagen nog aan

Dinsdag beginnen we de dag met brede opklaringen en lichte vrieskou in de noordelijke landshelft. In het zuiden hangt er veel lage bewolking. In de loop van de dag blijft het zwaarbewolkt in het zuiden en schuift er ook meer middelhoge en hoge bewolking vanuit het zuiden over de rest van het land. Het blijft overal droog maar vrij koud: de maxima schommelen tussen ­-3 graden in de Hoge Ardennen en +3 graden aan zee. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

Dinsdagavond is het droog en wisselend tot zwaarbewolkt. ‘s Nachts breekt de bewolking ten noorden van Samber en Maas en kunnen er onder de opklaringen lokaal aanvriezende nevel en mist ontstaan. De minima liggen tussen ­8 graden in de Ardennen (lokaal nog wat minder) en ­1 graad aan zee. De wind is zwak en veranderlijk in het binnenland, en aan zee zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Woensdagochtend vriest het overal in ons land. In Vlaanderen is er kans op lokale aanvriezende mist. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het bewolkt en bestaat de kans op lichte sneeuwval. Later op de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond 2 graden in het centrum en rond 4 of 5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig.

Lees ook:

Volledig scherm In de Ardennen kan de sneeuw ophopen tot een laag van 10 tot 15 centimeter en lokaal zelfs 20 centimeter dik. © Photo News