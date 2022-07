WEERBERICHT. Eerst nog lichte buien op komst, tijdens weekend opnieuw stralend weer

WEERBE­RICHT. Kwik gaandeweg weer omhoog

Na een zonnige ochtend nemen wolken het in de loop van de voormiddag over. In het zuidoosten van het land kan het regenen en is er kans op onweer. Het kwik stijgt tot 18 graden in de Hoge Ardennen en 24 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI.

21 juni