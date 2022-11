WEERBERICHT. Eerst kans op buien, later droog en vaak zonnig

WEERBE­RICHT. Zachte vrijdag met af en toe buien, weekend met temperatu­ren tot 20 graden en zon die best doet om te winnen van de wolken

Vrijdagochtend is er eerst kans op buien vanaf de Franse grens. Mogelijk blijft het in het uiterste westen en noordwesten overwegend droog. In de loop van de namiddag verschijnen soms brede opklaringen vanaf het zuidwesten. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 21 graden in het centrum en het westen. Dat meldt het KMI.

