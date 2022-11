WEERBERICHT. Eerst droog weer, nadien bewolkt met lokale buien en soms vrij krachtige wind. Volgende dagen meestal zonnig

Woensdag is het eerst in vele streken droog met brede opklaringen, maar over het zuidoosten blijft het aanvankelijk nog zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met enkele lokale buien. In de kuststreek vallen er meer buien en is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 14 à 15 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige tot lokaal soms een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 60 km/u. Aan zee kan de wind af en toe krachtig worden. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en in het begin van de nacht op donderdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Lokaal kunnen er nog enkele buien vallen. Later tijdens de nacht wordt het droog en licht- tot halfbewolkt. In de Ardennen worden er stilaan lage wolken gevormd met kans op enkele mistbanken in het uiterste zuiden. De minima liggen tussen 3 en 8 graden in de Ardennen en tussen 7 en 9 graden elders. De wind waait matig en over het zuiden geleidelijk zwak uit zuidwestelijke richtingen.

Vaak zon

Morgen/donderdag verwachten we vaak zon en vooral later overdag hoge sluierwolken. In de Ardennen is er aanvankelijk kans op lage wolken. Het is opnieuw zacht bij maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 à 15 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige zuidzuidwestenwind.

Vrijdag krijgen we opnieuw meestal zonnig weer met eerst hoge wolkenvelden. In de Ardennen is er kans op ochtendgrijs. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Zaterdag wordt het vrij zonnig met hoge sluierwolken. Met maxima van 13 tot plaatselijk 16 graden is het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Kantelmoment

Zondag wordt het eerder wisselend bewolkt met mogelijk een paar lokale buien. We halen maxima van 10 tot 15 graden bij een matige of plaatselijk soms een vrij krachtige zuidenwind.

Maandag verwachten we eerst nog opklaringen, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe. Op het einde van de namiddag of 's avonds gaat het regenen. Het is aanhoudend zacht met maxima rond 15 graden bij een matige zuidenwind.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima schommelen nog steeds rond 15 graden in het centrum bij een meestal matige wind uit zuid tot zuidwest.