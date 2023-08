WEERBERICHT. Een échte zondag: het blijft warm en zonnig, met maxima tot 28 graden

We krijgen vandaag zonnig en grotendeels droog weer met in het binnenland stapelwolken. De maxima gaan van 22 tot 28 graden. Dat voorspelt het KMI.

Zondagnacht is het licht- tot halfbewolkt. Aan het einde van de nacht is er plaatselijk kans op mistbanken of lage wolken bij minima van 12 tot 18 graden.

Maandag is het, na het oplossen van het plaatselijke ochtendgrijs, opnieuw zonnig met in de namiddag de vorming van wat stapelwolken. De maxima blijven hoger dan wat normaal is voor de tijd van het jaar en liggen rond 22 graden aan zee, 24 graden in de Hoge Venen, 25 of 26 graden in de meeste andere streken en 27 of 28 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is zwak, aan zee soms matig, en draait geleidelijk naar het westen tot noordwesten.

Dinsdag is het zonnig met wat lokaal ochtendgrijs. In de loop van de dag kan er wat bewolking opduiken. De maxima liggen rond 21 graden aan zee, rond 25 of 26 graden in het centrum en rond 27 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind is zwak uit zuidwest, in de loop van de dag ruimend naar noordwest tot noord.

Na opnieuw het optrekken van eventueel ochtendgrijs wordt het woensdag opnieuw zonnig, met in de loop van de dag mogelijk wat wolkenvelden. Aan zee blijft de temperatuur beperkt tot rond 22 graden. In het binnenland klimt het kwik naar waarden tussen 24 en 27 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richting of meestal uit oostelijke richtingen. Aan zee wordt hij in de loop van de namiddag matig uit noord tot noordoost.

Donderdag trekken onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land. Eerst kan het kwik nog oplopen naar waarden tussen 25 en 28 graden, maar daarna wordt het koeler.