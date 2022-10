WEERBERICHT. Druilerig herfstweekend, vanaf maandag aangenamer

Het is zaterdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met in de loop van de voormiddag opnieuw regen of motregen die vanaf de Franse grens door ons land trekt. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag droger, maar er blijft kans op enkele lokale buien. We halen maxima van 14 tot 18 graden. De wind waait meestal matig. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond neemt de kans op neerslag sterk af en verschijnen er in vele streken opklaringen. Aan zee en in de provincie Luxemburg blijft er kans op enkele buien. Op het einde van de nacht kunnen lage wolken het zicht belemmeren in de Ardennen. De minima dalen naar waarden tussen 8 graden in de Ardense valleien en 13 graden aan zee. De wind is matig.

Zondagochtend krijgen we nog lokale opklaringen, maar vanaf het zuidwesten neemt de bewolking toe. Over het zuidoosten zijn er in de loop van de dag tijdelijk periodes van lichte regen. Over het noordwesten blijft het de hele dag meestal droog en is de kans op enkele opklaringen groter. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden. De wind waait zwak tot matig.

Maandag bereikt een regenzone eerst het westen en het zuidwesten van het land en later overdag ook de andere streken. Een paar lokale donderslagen zijn niet uitgesloten. In het zuidoosten kan het tot de avond droog blijven. Het wordt zeer zacht met maxima van 18 graden over het westen tot 21 of 22 graden over het oosten. Er waait een matige wind.

Dinsdag is er vooral over het zuidoosten en het oosten in het begin nog kans op regen. Naar het noordwesten toe zou het meestal droog blijven. Vanaf de Nederlandse grens worden de opklaringen stilaan breder, maar over het zuiden blijft het mogelijk de hele dag bewolkt. We halen maxima van 16 tot lokaal 19 graden. De wind is meestal zwak.

Woensdag lijkt het overwegend droog te blijven. Na de eventuele ochtendmist wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima schommelen in de meeste streken rond 15 of 16 graden. Er waait een matige wind.