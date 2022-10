WEERBERICHT. Droog en zacht weer op het menu, met maxima tot wel 21 graden

Het is weer paddenstoe­len­tijd! Maar waar komen die altijd zo snel vandaag? “In Vlaanderen kan je meer dan 4.000 soorten paddenstoe­len vinden”

Wie een wandeling door de bossen heeft gemaakt in de afgelopen dagen kan er niet omheen kijken, de paddenstoelen zijn weer in het land. Want die horen nu eenmaal bij herfstachtig weer. Maar waarom gedijen paddenstoelen zo goed in dit jaargetijde? Wat vinden ze zo lekker aan de herfst?

