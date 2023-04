WEERBERICHT. Droog en zacht einde van het weekend

Waarom ervaren we half april een heuse winterdip? Biometeoro­loog legt uit: “Er zijn drie types die elk verschil­lend reageren op slecht weer”

Zitten we - midden april! - met een winterdip XL? We klagen de hele dag over de kille wind, regenvlagen en een gebrek aan zon. Wat is er toch met ons aan de hand? Hebben we met z’n allen evenveel mentale én fysieke last van deze aprilse grillen? En wat kan je doen als je zo gevoelig bent aan weer en weersveranderingen? Duits biometeoroloog Andreas Matzarakis legt uit.