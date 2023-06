WEERBERICHT. Droge en zonnige woensdag maar onweer op komst

Donderdag trekt een golvende neerslagzone vanaf Frankrijk over ons land. Op basis van de huidige prognoses valt de meeste regen in het oosten en centrum van ons land. Soms intense en langdurige regen is mogelijk, met soms ook enkele geïsoleerde onweders. Het noordwesten van het land blijft wellicht relatief gespaard. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. Er staat een meestal matige wind.

Vrijdag wisselen, na het verdwijnen van de lage wolkenvelden in de Ardennen, zonnige periodes af met stapelwolken. In de meeste streken blijft het droog, maar zeer plaatselijk is een bui mogelijk. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Venen en 24 of 25 graden in Laag- België. De wind waait zwak of matig.