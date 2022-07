WEERBERICHT. Droge dag met zonnetje en hoge wolkenvelden

Woensdagochtend is het zonnig met wat hoge wolkenvelden. Geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft overal droog. Aan zee is het al snel vrij zonnig en geleidelijk krijgt ook de westelijke helft van het land nog best wat zon te zien. In het oosten duurt het waarschijnlijk tot 's avonds voordat de wolken optrekken. De maxima liggen rond 17 of 18 graden in de Hoge Venen, rond 20 graden aan zee en tussen 21 en 24 graden in de meeste andere streken.

Woensdagavond is het op de meeste plaatsen licht bewolkt. Later neemt de bewolking toe en in het tweede deel van de nacht gaat het licht regenen, vooral in het noordoosten en het oosten van ons land. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.

Donderdag is het zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen en/of enkele buitjes, vooral in de oostelijke helft van het land. In de namiddag wordt het overal droog met opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden aan zee en in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum.

Vrijdag is het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen rond 16 graden op de Ardense hoogten, rond 19 graden aan zee en rond 20 of 21 graden in de meeste andere streken.

Zaterdag wisselen bewolkte perioden af met opklaringen. In de meeste streken blijft het droog, maar in de buurt van de grenzen in het noorden en het oosten zijn enkele regendruppels niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.