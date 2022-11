WEERBERICHT. Dit weekend even vriestemperaturen in Vlaanderen mogelijk, eerste sneeuwlaag van betekenis in Alpen

In de nacht van zaterdag op zondag kan het op meerdere plaatsen even gaan vriezen. Dat meldt weerman Frank Duboccage. In de Alpen kan er voor het eerst een sneeuwlaag van betekenis vallen.

Vandaag is het in ons land eerst op vele plaatsen droog. In het westen zijn al enkele buien actief. In de loop van de dag wordt het overal wisselvallig met enkele buien. Aan het eind van de dag wordt het opnieuw grotendeels droog. Enkel tegen de Nederlandse grens zijn nog enkele buien mogelijk. De temperaturen komen uit op zo’n 11 graden.

Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig in het noorden van het land, met periodes van regen. Elders blijft het droog en zijn zelfs enkele opklaringen mogelijk. Het koelt geleidelijk aan af naar 6 graden. De regenzone in het noorden van het land gaat stilaan afzakken naar het zuiden. We starten dus met regen, maar uiteindelijk wordt het droger vanaf het noorden met enkele opklaringen. Er komt ook koude lucht binnen, het wordt maximum 7 graden.

Volgende week wisselvallig

In de nacht van zaterdag op zondag kan het op meerdere plaatsen gaan vriezen. Zondag start koud, met eerst nog droog weer. Vanaf het westen komt een nieuwe regenzone onze richting uit en daarna volgen ook nog buien. Qua temperatuur komen we uit op zo’n 9 à 10 graden.

Volgende week blijft het zeer wisselvallig en herfstachtig weer, met elke dag regen of buien. Er wordt ook veel wind verwacht. Aan het einde van de week wordt het iets zachter, met maxima rond de 12 graden.

Goed nieuws voor wintersporters

Voor de wintersporters is er goed nieuws. Komende dagen wordt het kouder in de Alpen en kan er voor de eerste keer een sneeuwlaag van betekenis vallen tot op lagere hoogte, aldus Lander Van Tricht. Hij is glacioloog aan de VUB en weerman bij NoodweerBenelux.

“De overgang naar het koelere en meer sneeuwrijke weer is te danken aan de Atlantische Oceaan. Die wordt de komende dagen erg actief met verschillende lagedrukgebieden die dichterbij Europa schuiven. De bijhorende frontale structuren reiken dan tot over de Alpen”, weet NoodweerBenelux. Vooral de westelijke en noordwestelijke Alpen liggen in de vuurlinie omdat de neerslag vanaf het westen wordt aangevoerd. De zuidkant krijgt eerst nog minder sneeuw omdat die in de schaduw van de Alpen ligt.

De sneeuwgrens ligt eerst nog rond 2.000 meter, maar zakt met het binnenstromen van koelere lucht gestaag tot onder de 1.200 meter. Dat betekent dat veel gebieden dus wit zullen worden. Cumulatief kan er tot en met maandag 30 tot 50 cm sneeuw vallen in het (noord)westen, en 10 tot 30 centimeter elders langsheen de noordkant. Aan de zuidkant is het centimeterwerk.

Vogezen en Zwarte Woud

Begin volgende week tonen de weermodellen zeer dynamische weerkaarten. Er ontstaat een lagedrukgebied boven de Golf van Genua, waardoor een transport van vochtige lucht van over de Middellandse Zee op gang komt. “Dan kan er ook aan de zuidkant, en vooral in de Dolomieten, veel sneeuw vallen”, volgens Van Tricht. Ook hier zijn enkele tientallen centimeters sneeuw mogelijk. Voor de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig sneeuw, vooral in het westen van de Alpen. En zo lijkt het winterseizoen in de Alpen echt op gang te komen.

Tijdens het weekend stijgt vanuit het noordoosten van Nederland de kans op wat winterse neerslag, aldus NoodweerBenelux. De Vogezen en het Zwarte Woud kunnen wellicht een eerste keer een beetje wit worden. Uitzonderlijk is dat zeker niet, de sneeuw zal in deze gebieden snel weer wegsmelten.

