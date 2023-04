WEERBERICHT. Dit weekend eindelijk zon en vrijwel droog, temperaturen klimmen tot 18 graden

Vanmorgen verlaat een regenzone ons land via het oosten en in de loop van de namiddag ontwikkelen zich stilaan opklaringen. Dat is het begin van enkele dagen waarin zon en wolken en elkaar afwisselen, maar het vrijwel droog blijft. Het kwik klimt tot 18 graden.

Vandaag schommelen de maxima tussen 14 graden aan zee en in de hoge Ardennen en 16 tot 18 graden in de meeste andere streken in Vlaanderen, aldus het KMI. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig uit westzuidwest, en ruimt naar het westen in de namiddag. Er zijn windstoten mogelijk tot 55 kilometer per uur.

Vannacht neemt de lage bewolking toe met kans op een bui of wat motregen in de Hoge Venen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden, bij een zwakke tot soms matige wind uit het noordwesten.

Morgen start op heel wat plaatsen in Vlaanderen met veel wolken. Aan zee verschijnen er snel brede opklaringen, die zich vrij snel uitbreiden over het westen van het land en later ook verschijnen in het centrum. Over het oosten kan het tot de avond duren voor de zon echt doorbreekt. Maxima liggen rond 10 à 11 graden in de Hoge Venen, 12 graden aan zee en rond 16 of 17 graden in het uiterste westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

Zondag is het eerst zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. Later wordt het half bewolkt en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog met maxima tussen 11 en 15 graden ten zuiden van Samber en Maas en 14 tot 17 graden elders. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Aan zee wordt de wind noordoostelijk in de namiddag.

Maandag start vrij zonnig in Vlaanderen en eerder bewolkt over het zuiden van het land. In de loop van de dag krijgen we een afwisseling van brede zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft grotendeels droog met eventueel in de Ardennen kans op een lokale bui. We halen maxima van 13 tot 16 graden in de Ardennen en aan zee en 16 tot lokaal 18 graden elders. Er staat een zwakke wind uit noordoost of veranderlijke richtingen, later krimpend naar noord tot noordwest.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes. Het is wat koeler met maxima rond 11 of 12 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt matig uit noordelijke hoek.

Woensdag blijft het droog, al kan er over de noordelijke landshelft veel lage bewolking hangen. In de zuidelijke landshelft verwachten we bredere opklaringen. De noordoostenwind waait zwak tot matig en voert frisse lucht aan met maxima tussen 9 en 13 graden.

Donderdag is het vaak zonnig met maxima van 12 tot 17 graden bij een veelal matige en aan zee soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. De verwachtingen voor de komende veertien dagen tonen vrij zachte lucht die over ons land lijkt te stromen met maxima die klimmen richting 20 graden in het centrum van het land. Soms kan de luchtmassa echter ook onstabiel of gestoord zijn met toenemende kans op buien.

