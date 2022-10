WEERBERICHT. Deze week wordt uitzonderlijk warm tot 24 graden: “Mogelijk sneuvelen dagrecords”

Het wordt vandaag wisselvallig en winderig met geregeld buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan zee en tussen 16 en 18 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI. Later deze week wordt het uitzonderlijk warm tot wel 24 graden.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest, met rukwinden, die lokaal kunnen oplopen naar waarden tussen 60 en 70 km/uur. Aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig.

Vandaag zijn er eerst veel lage wolken, maar geleidelijk verschijnen er steeds meer opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het noordwesten, en dan vooral aan zee, is er kans op buien. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden op het Ardense reliëf en 16 of 17 graden in het centrum. Er staat een matige zuidwestenwind die krimpt naar het zuiden.

24 graden

Vanaf het midden van deze week wordt het twintig graden, donderdag zelfs lokaal 23 of 24 graden in de Kempen. U zult moeten dubbelchecken of u wel in Vlaanderen en niet in Noord-Italië vertoeft, want daar zal het even warm zijn.

Het mooie weer wordt veroorzaakt door enerzijds een hogedrukgebied op het Europese vasteland en anderzijds een lagedrukgebied boven de oceaan, zegt Jill Peeters, weer- en klimaatexperte van ‘VTM Nieuws’. “Dan zie je typisch een push van warme lucht uit het zuiden”, zegt zij.

Ook is het mogelijk dat er dagrecords zullen sneuvelen. De warmste 27 oktober vanaf het begin van de metingen was in 1937 met een temperatuur van 23 graden, dat ligt onder de voorspelde temperaturen van komende donderdag.

Herbekijk ook: Bliksemschichten gefilmd boven Vlaanderen