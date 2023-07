WEERBERICHT. Deze namiddag kans op lokale buien en stevige rukwinden tot 80 km/u

WEERBE­RICHT. Overwegend zonnige en droge dag, kwik stijgt tot 24 graden

In de meeste streken genieten we vandaag eerst van zonnige perioden, hoewel er in het oosten wat ochtendgrijs kan voorkomen. Later ontwikkelen er zich binnenlandse stapelwolken die vooral in het westen van het land kunnen uitgroeien tot een bui. Op vele plaatsen blijft het echter droog bij maxima van 18 of 19 graden in de Ardennen tot 23 of 24 graden in het centrum.