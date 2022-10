WEERBERICHT. De komende dagen mag de verwarming even uit: nog hele week zacht weer verwacht

WEERBE­RICHT. Frisse en natte dag met kans op rukwinden tot 70 km/u

Vandaag krijgen we opklaringen maar ook zwaarbewolkte perioden met buien, die in de namiddag van noordwest naar zuidoost over het land trekken. Vooral in het noordwesten kunnen de buien soms pittig zijn, met kans op korrelhagel en enkele donderslagen. Tussendoor komt de zon tevoorschijn. De maxima liggen tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en rond 14 of 15 graden elders, voorspelt het KMI. Er is ook sprake van rukwinden.

