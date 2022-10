WEERBERICHT. Dag start wisselvallig, daarna droog en meer zon

Het is eerst nog licht wisselvallig met op vele plaatsen veel bewolking en vooral aan zee en mogelijk ook in de Ardennen een bui. In de loop van de dag wordt het overal droog met geleidelijk meer zon. De maxima schommelen tussen 13 à 14 graden in de Hoge Ardennen en 17 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit het zuidwesten en krimpt tegen de avond naar zuid, meldt het KMI.