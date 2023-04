WEERBERICHT. Dag start vrij zonnig, later meer wolken maar overwegend droog, temperaturen tot 14 graden

WEERBE­RICHT. Overwegend droog met afwisse­lend opklarin­gen en wolken, temperatu­ren tot 15 graden

Het is vandaag in de meeste streken eerst grijs met lage wolken die in Hoog-België het zicht kunnen beperken. In de loop van de dag en vooral dan na de middag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een paar lokale buitjes zijn in de namiddag mogelijk, maar het blijft in vele streken droog. We halen maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 of lokaal 15 graden in Laag- en Midden-België. De matige noordoostenwind voelt schraal aan, meldt het KMI.