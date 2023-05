WEERBERICHT. Dag start mooi, maar kans op buien en onweer neemt toe

Eerste échte lentedag wordt zelfs zomerdag, maar dat was het dan? Geen mooi weer meer verwacht komende dagen

Wat een prachtige lentedag was het gisteren. De eerste échte lentedag van 2023 ook: voor het eerst dit jaar werd de kaap van 20 graden Celsius overschreden. Met een meting van 25,3 graden in Ukkel is het zelfs de eerste officiële zomerse dag geworden! Maar al wie nu al enthousiast die bestofte barbecue uit het tuinhuis aan het zeulen is, we moeten je teleurstellen. Gisterenavond was het al gedaan met het mooie liedje - al zorgden onweersbuien in West-Vlaanderen wel nog voor mooie beelden. Ook de komende dagen hoeven we helaas geen mooi weer meer te verwachten.