WEERBERICHT. Dag start met hardnekkige mist, later enkele opklaringen

Het blijft woensdag opnieuw grijs op de meeste plaatsen met eventueel één of andere opklaring in de namiddag, vooral dan in het westen en het zuidoosten. In de voormiddag verwachten we wijdverspreide nevel en hardnekkige mist. In de namiddag kan het zicht wat verbeteren op de meeste plaatsen, met uitzondering van het noorden van het land, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en 6 tot 9 graden elders. De wind is zwak in de westelijke helft van het land, maar matig in de oostelijke helft uit veranderlijke richtingen of uit noord tot noordwest.

Woensdagavond en -nacht, wordt het opnieuw grijs met nog steeds nevel, lage wolken of mist. Het is meestal droog maar wat motregen kan uit de lage bewolking vallen in Midden- en Hoog-België. De minima liggen tussen 0 en 6 graden bij een vaak zwakke tot soms matige noordoostenwind.

Donderdagochtend is er lokaal kans op mist. In de loop van de dag blijven de lage wolken overvloedig aanwezig en gaan ze op sommige plaatsen gepaard met wat motregen. Op het Ardense reliëf zorgen ze voor een verminderd zicht. Over het westen en noordwesten verwachten we mogelijk enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen, 6 of 7 graden in het centrum en het uiterste zuiden van het land en 8 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige noordoostenwind.