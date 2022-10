WEERBERICHT. Dag begint wisselvallig, daarna droog en meer zon

WEERBE­RICHT. Dag begint droog met opklarin­gen, later opnieuw buien

De dag start vandaag/woensdag eerst vaak droog met opklaringen. In de namiddag is het wisselvallig met vooral in het noorden en oosten van het land buien, elders is de kans op een bui beperkt. In het zuidwestelijke deel van het land blijft het op vele plaatsen zelfs droog. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen bij overwegend matige westelijke wind. Dat meldt het KMI, dat voor volgende week rustig en overwegend droog najaarsweer verwacht.

28 september