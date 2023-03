WEERBERICHT. Daar is de lente (even): kwik klimt vandaag tot heerlijke 17 graden

De dag begint nog zwaarbewolkt, maar meestal droog. Na de middag piept de zon soms door de wolken en het wordt gevoelig zachter, met maxima tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in Vlaanderen.

Vanavond is het droog en zijn er tijdelijk wat opklaringen mogelijk. In de loop van de nacht trekt een zwakke regenzone over het land vanuit het westen en wordt het weer betrokken. Minima liggen tussen 9 en 12 graden. De wind is eerst matig uit het zuiden, ruimt nadien naar het zuidwesten en wordt soms vrij krachtig.

Morgen is het zwaarbewolkt, onstabiel en winderig, met buien vanaf de voormiddag. Die kunnen vergezeld zijn van een donderslag. In de namiddag komen er wat meer opklaringen. Aan zee verwachten we minder buien. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest en vrij krachtig tot krachtig aan zee, met windstoten tot 60 à 70 kilometer per uur.

Vrijdag veroorzaakt een depressie in onze buurt regenachtig en vrij winderig weer. De maxima schommelen rond 11 graden in het centrum. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig, met windstoten tot 70 à 80 per uur.

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen of buien, die in de loop van de namiddag minder talrijk worden. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden bij een matige noordwestenwind. Zondag verwachten we vooral over het westen opklaringen vanaf het noorden, met over het oosten de meeste wolken en grootste kans op nog een bui. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum.

Maandag start koud met zelfs lokale vorst. Overdag is het rustig met mooie opklaringen en enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 9 en 11 graden. Ook dinsdag lijkt het nog grotendeels droog te blijven, al neemt de bewolking wat toe. Het wordt zo’n 12 graden in het centrum.