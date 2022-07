WEERBERICHT. Daar is de hitte: vanaf nu gaat kwik in stijgende lijn

Meer hittegol­ven in West-Europa door veranderen­de straal­stroom

Veranderingen in de straalstroom boven Eurazië, de grote luchtstromen op vijf à tien kilometer hoogte, spelen een belangrijke rol in de toename van het aantal hittegolven in Europa. Dat blijkt uit een nieuwe studie van een internationaal onderzoeksteam van het Potsdam-instituut voor Klimaatonderzoek, die dinsdag in vakblad Nature Communications verscheen. De wetenschappers putten uit waarnemingen van de voorbije veertig jaar.

5 juli