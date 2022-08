WEERBERICHT. Code oranje: het blijft heel warm

Brand in Californië blijft woeden: bijna 6.800 hectare bos afgebrand

In de Amerikaanse staat Californië is al bijna 6.800 hectare bos afgebrand. De brand is nog niet onder controle en groeit snel. “Het vuur verplaatst zich heel snel en de tijd om mensen te evacueren is beperkt”, zegt brandweercommandant Jon Heggie.

25 juli