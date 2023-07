WEERBERICHT. Code geel voor onweersbuien die vooral zondag pittig beloven te worden: “Lokaal schade mogelijk door windstoten en veel water op korte tijd”

Vandaag wordt een zeer warme dag. Eerst is het zonnig, maar vanaf de middag ontstaan er stapelwolken en verschijnen er hoge wolkensluiers. In de loop van de late namiddag, avond en nacht is er kans op enkele lokale buien met onweer. We halen overdag maxima van 27 graden in de Hoge Venen, tot plaatselijk 32 of zelfs 33 graden elders. Het KMI roept op tot waakzaamheid en kondigde gisteren al code geel af voor de hitte, met uitzondering van de kust. Vannacht blijft het zeer zacht met minima van 15 tot 20 graden.

“Zaterdag wordt de dreiging in de loop van de middag groter”, bevestigt Dehenauw. “’s Avonds kan een zeer lokale maar mogelijk felle onweersbui losbarsten, mogelijk zijn er nog naweeën in de nacht.”

Morgen lijken we hetzelfde scenario te krijgen, al wordt het dan met 27 graden iets draaglijker. Zondag is het in de voormiddag nog overwegend droog en vaak zelfs zonnig. Vanaf de vroege namiddag wordt het onstabiel met buien en lokaal onweer vanuit Frankrijk. Plaatselijk zijn die buien stevig. De maxima schommelen tussen 24 graden aan zee, 27 graden in het centrum en 29 of 30 graden in het oosten.

“Na een kalme start kan het in de namiddag en de avond opnieuw fel onweren”, voorspelt Dehenauw. “Er is kans op forse hagel, windstoten en veel water in korte tijd. Met die temperaturen moet je ook altijd rekening houden met veel bliksemontladingen. Plaatselijk is er schade mogelijk.”

Code geel

Het KMI heeft voor zondag in het hele land code geel voor onweer afgekondigd en dat van 13 tot 21 uur. “Bij deze onweders kan er 20 tot 30 liter water per vierkante meter vallen in een uur tijd (of zeer lokaal meer). Buiten deze periode kunnen zich ook onweershaarden ontwikkelen, die eerder plaatselijk maar daarom niet minder hevig zijn”, waarschuwt het KMI nog.

Volledig scherm code geel © KMI

Maandag is er in de ochtend vooral in Hoog-België kans op lage bewolking of mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Een paar lokale buien blijven mogelijk, maar het blijft meestal droog bij maxima van 22 tot 26 graden.

Dinsdag is het wellicht eerst droog, met vooral naar het oosten toe nog brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking vanaf het westen toe en vergroot de kans op perioden van regen. Mogelijk ontstaan er in het oosten stilaan enkele buien met onweerachtig karakter. De maxima liggen tussen 23 graden in het westen en 28 graden in het oosten.

Woensdag en donderdag verwachten we opklaringen en stapelwolken. Droge perioden en enkele buien wisselen elkaar af bij maxima van 19 tot 23 graden. Vrijdag blijft de kans op buien of perioden van regen bestaan. De maxima liggen in de meeste streken rond 22 graden. Daar sluiten de verwachtingen voor de komende veertien dagen bij aan: wellicht wisselvallig, met soms neerslag en maxima in het centrum rond 22 à 23 graden.