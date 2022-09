WEERBERICHT. Code geel voor onweer vanaf de late namiddag, wisselvallige week voor de boeg

Zevendui­zend jaar oud gletsjer­ijs gesmolten in Zwitser­land

Het ijsverlies op kleinere Zwitserse gletsjers is deze zomer extreem geweest. "Wat we zien was erger dan alles wat we eerder voor mogelijk hielden", zegt glacioloog Matthias Huss aan het Duitse persagentschap dpa.

3 september