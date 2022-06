WEERBERICHT. ‘Code geel’ voor onweer in Vlaanderen en Brussel

Het KMI waarschuwt vanaf maandagmiddag in bijna heel Vlaanderen met ‘code geel’ voor onweer. Lokaal kan meer dan 10 l/m² regen vallen op een uur tijd. Bovendien is er ook kans op onweer, hagel, en windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur. Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd.

Het is maandagnamiddag eerst wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer. Later wordt het veelal droog vanaf het westen met breder wordende opklaringen. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in het centrum. Vannacht is het helder tot lichtbewolkt met minima van 6 tot 12 graden, zegt het KMI.

De waarschuwing voor onweer geldt maandagmiddag voor Vlaanderen en Brussel. Regen- en onweersbuien trekken dan over het land vanuit Frankrijk richting Nederland en Duitsland. Er kan plaatselijk tot meer dan tien liter neerslag vallen in een uur tijd, aldus het KMI. “Wees waakzaam”, klinkt het.

De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Bekijk hier wanneer het onweer dreigt in jouw regio:

Volledig scherm © KMI

Dinsdag is het vooral voormiddag vaak zonnig. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt. Het blijft overal droog en het wordt 19 tot 24 graden. Er staat een zwakke zuidelijke of veranderlijke wind. Aan zee steekt in de namiddag een matige zeebries op uit noord tot noordoost.

Woensdag blijft het droog met zon en enkele wolkenvelden. Die zijn soms wat talrijker nabij de Duitse grens en over het westen. Het wordt vrij warm met maxima van 21 tot 27 graden bij een zwakke, in het westen soms matige, wind uit zuid tot zuidwest of uit veranderlijke richtingen. Aan zee steekt er ‘s namiddags opnieuw een zeebries op.

Donderdag bereikt een regen-­ en buienzone vrij snel ons land vanaf het westen en Frankrijk. In de namiddag en avond activeert de neerslag over het oosten en kan er daar onweer ontstaan. Er staat een zwakke, aan zee en over de Ardennen soms matige wind. Het wordt niet warmer dan 18 graden aan zee en 19 graden in het centrum terwijl het kwik in het oosten van het land nog kan oplopen tot 25 graden.

Vrijdagochtend is er eerst nog kans op wat regen terwijl het elders dan al droog is met opklaringen. Vervolgens wordt het op de meeste plaatsen droog en is het wisselend bewolkt. De maxima komen uit tussen 16 en 22 graden bij een zwakke tot veelal matige westen tot zuidwestenwind.