WEERBERICHT. Code geel voor gladheid in bijna heel Vlaanderen: kou en (winterse) neerslag houden aan

UpdateHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt opnieuw voor gladde wegen en fietspaden, zowel vrijdagochtend als tijdens de avondspits, door de combinatie van vriestemperaturen en winterse neerslag. Her en der in Vlaanderen is deze ochtend al flink wat sneeuw gevallen, zoals in Antwerpen. Het KMI kondigt voor bijna heel het land code geel af voor gladheid, en dat tot zaterdagmiddag. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur ‘s nachts op zaterdag, tot 11 uur.

Het is vrijdag vaak zwaarbewolkt met maar enkele lokale opklaringen. ‘s Ochtends vriest het in de meeste streken. Omdat er enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw vallen en vielen, is er kans op een sneeuwlaagje en lokale gladheid. Er kunnen ook ijsplekken voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de dag bereiken meer buien van regen, smeltende sneeuw en mogelijk korrelhagel ons land vanaf de Nederlandse grens.

Vooral in de Ardennen zorgt dit voor enkele bijkomende centimeters sneeuw, maar ook in Vlaanderen kan er tijdens meer intense buien een dun sneeuwlaagje gevormd worden. Het KMI verwacht in Antwerpen en Limburg 1 à 3 cm, in Luik 1 tot 5 cm extra en in Luxemburg 1 à 2 cm. De maxima schommelen van 0 tot -2 graden in de Ardennen, rond 3 à 4 graden in het centrum en tot 5 graden aan de kust. Dat voorspelt het KMI.

De neerslag kan het zout doen wegspoelen wat de wegen en fietspaden opnieuw glad kan maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers dan ook aan voorzichtig te zijn. “Afstand houden en rustig rijden is de boodschap”, stelt AWV.

Het winterweer en de gladheid kunnen dus mogelijk leiden tot een moeilijke ochtendspits. Maar ook tijdens de avondspits kan er nog sprake zijn van gladde wegen en fietspaden omdat er dan een neerslagzone van noord naar zuid over het land trekt.

“Na die zone zit koude lucht wat de wegdektemperaturen kan doen dalen onder het vriespunt met gladheid als gevolg. Weggebruikers zijn bij nat wegdek — in tegenstelling tot sneeuw — minder geneigd om hun snelheid te matigen”, waarschuwt AWV.

“Er ligt nog zout op weg, maar daar waar nodig rijden we uit. We volgen het van nabij op en zijn voorbereid”, vertelde Katrien Kiekens, woordvoerster van AVW donderdag aan VTM NIEUWS. Dat interview is hierboven te herbekijken. “We hebben de afgelopen 24 uur 10.000 kilometers wegen gestrooid. Dat is goed voor ongeveer 740 ton strooizout.”

Vrijdagavond en -nacht vriest het overal en is er dus weer kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en tijdelijk nog winterse neerslag. Later tijdens de nacht wordt het overwegend droog vanaf het noordwesten met soms wat opklaringen. Er is opnieuw kans op ijsplekken.

De minima dalen naar waarden tussen -5 graden in de Ardennen (of plaatselijk wat lager), -3 graden in de Kempen, -1 graad in het centrum en 0 graden aan zee. De matige westelijke wind ruimt naar het noordoosten. Aan zee is de wind eerst nog vrij krachtig.

Zaterdag is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het zuiden van het land is er ‘s ochtends kans op enkele aanvriezende mistbanken. De maxima liggen rond -2 graden in de Hoge Venen, 1 graad in het centrum en 3 graden aan zee.

Zondagochtend is het grijs en koud met in de meeste streken negatieve temperaturen en kans op aanvriezende mist. Vooral in het westen van het land kunnen er in de loop van de dag enkele opklaringen voorkomen. In het oosten kunnen er ook buien van lichte sneeuw vallen. De kans op sneeuwbuitjes blijft ook aanwezig in de nacht naar maandag. We halen maxima van -3 graden in de Hoge Venen, 2 graden in het centrum en rond 4 graden aan zee.

Maandag blijft het droog met ‘s ochtends opnieuw veel wolken en plaatselijk kans op aanvriezende mistbanken. In de loop van de namiddag en vooral ‘s avond breiden de opklaringen uit naar alle streken, maar wordt het snel koud. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 graden in het uiterste westen. Er staat een zwakke en veranderlijke wind.

Code geel

Op de kaart hieronder kunt u zien tot wanneer code geel voor uw regio geldt.

