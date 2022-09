WEERBERICHT. Code geel: intense regen- en onweersbuien verwacht, vanaf zondag wordt het droger

WEERBE­RICHT. Zomers warme dag met tegen de avond kans op een plaatselij­ke regen- of onweersbui

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In de namiddag wordt het bewolkter vanaf het zuidwesten en op het einde van de namiddag kunnen er in de streken nabij de Franse grens een paar lokale buien vallen, eventueel met enkele donderslagen. Het wordt vrij warm met maxima van 22 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 27 graden in het centrum en de Kempen. De wind is overwegend matig uit zuidoost. Tegen de avond wordt de wind zwak tot matig uit oost. Dat meldt het KMI.

2 september