WEERBERICHT. Code geel in heel het land vanwege gladheid, hier en daar dun laagje sneeuw -Verschillende ongevallen door gladde wegen

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen door lokale ijsplekken. In de provincies West- en Oost- Vlaanderen werd tijdelijk code oranje afgekondigd vanwege de aanvriezende (winterse) neerslag, maar intussen geldt in het hele land weer code geel. In West-Vlaanderen, het centrum en Limburg is er op sommige plekken sprake van een dun laagje sneeuw. De nacht wordt opnieuw zeer koud.

Door de gladheid zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. In Veldegem kantelde een vrachtwagen in de gracht, in Poelkapelle reed een auto tegen een gevel. Als u de weg op moet, kan u hier checken hoe dat kan in veilige omstandigheden.

KIJK. Verschillende ongevallen door gladheid: auto tegen gevel gereden in Poelkapelle en in Roeselare auto over kop in beek



In de loop van de dag komt de zon er door. Vooral dan in het westen van het land en deels ook in het centrum, stelt Frank Duboccage in zijn weerpraatje. In het oosten gaat de bewolking blijven hangen. Na de middag is het overal droog, met temperaturen net rond of boven het vriespunt.

Komende nacht minima tot -11 graden

Vanavond zijn er brede opklaringen over het westen, terwijl het over het oosten bewolkter is. Komende nacht verwacht het KMI in vele streken lage wolken, nevel of aanvriezende mist. Het blijft dus oppassen voor rijmplekken. Het is alweer zeer koud met minima van -4 tot -11 graden (of plaatselijk in de Ardennen nog wat kouder). De zwakke veranderlijke wind draait in de loop van nacht naar zuidelijke richtingen.

Zaterdag maken, na opnieuw een zeer koude ochtend, de aanvriezende nevel en mist geleidelijk plaats voor de zon. De maxima liggen tussen +2 graden aan zee en -5 graden in de Ardennen met in het centrum waarden rond het vriespunt. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

