WEERBERICHT. Bye bye herfstweer: vrijdag klimt temperaturen weer tot 27 graden

Het gure herfstweer van afgelopen weekend is voorbij. Deze week krijgen we een geleidelijke weersverbetering, met op donderdag en vrijdag heerlijke zomerse temperaturen.

KIJK. Het weerbericht van zondag 6 augustus

Vanochtend verwachten we over het oosten en het noordoosten eerst nog vrij veel wolken met een lokale bui, voorspelt het KMI. Daarna wisselen overal zon en wolken elkaar af, met in de loop van de dag enkele lokale buitjes. Op vele plaatsen blijft het echter droog. Het is nog altijd koel voor de tijd van het jaar, met maxima van 15 graden in de Hoge Venen tot 19 à 20 graden in het centrum.

Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele lokale buitjes. Komende nacht is de kans op een bui klein en wordt het licht- tot halfbewolkt. Later tijdens de nacht ontstaan plaatselijk lage wolken. De minima schommelen van 6 tot 10 graden in Hoog-België, rond 12 graden in het centrum tot 15 graden aan zee.

Morgen wisselen eerst opklaringen en wolken elkaar af, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de dag vergroot de kans op wat lichte regen bij tussenpozen. De maxima klimmen nog steeds niet hoger dan tussen 15 en 20 graden. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest met pieken tot 50 kilometer per uur. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig of mogelijk krachtig met windstoten tot 60 per uur.

Woensdag is het eerst gedeeltelijk bewolkt met soms wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het zonniger. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in de meeste andere streken.

Donderdag verloopt rustig en droog met wolken en opklaringen die breder worden in de loop van de dag. Het is warmer bij maxima tussen 20 en 25 graden.

Vrijdag wordt het vrij warm met maxima tussen 23 en 27 graden. Vanaf het westen neemt de bewolking geleidelijk aan toe met kans op wat regen of enkele buien.

Zaterdag is er kans op enkele buien. Het wordt opnieuw gevoelig minder warm, met nog maxima tussen 16 en 21 graden. Zondag kan er nog een bui vallen, bij maxima tussen 17 en 22 graden.

De komende veertien dagen schommelen de maxima meestal rond 24 graden. De kans op neerslag is eerder klein, maar ze neemt mogelijk wel toe op het einde van de periode.