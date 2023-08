WEERBERICHT. Buiige dag met kans op onweer en felle rukwinden: opnieuw code geel voor provincie Luxemburg

WEERBE­RICHT. Opnieuw wisselval­lig weer vandaag, later deze week onweer mogelijk

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar is er wel kans op een paar lokale buien, vooral nabij de Franse grens en over het oosten. Aan zee en in het noorden zijn er wel brede opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden in de meeste andere streken. De westenwind waait overwegend matig. Dat meldt het KMI.