WEERBERICHT. Buien komen opzetten, wind neemt in kracht toe

15 graden in november? Dan hoeft hun chauffage nog niet aan: “Ik wil soms zelfs het raam openzetten”

De eerste week van november is voorbij en de temperaturen buiten blijven rond de 15 graden schommelen. Een lichtpuntje, want alvast deze Vlaamse gezinnen hoeven zich daarom nog niet te verbranden aan hogere prijzen en hete chauffages. Al is er een groot verschil tussen 21 - “mijn zoon loopt nog in zomerpyjama rond” - en 18 graden in huis. “Ach, een extra trui lost veel op.”

9 november