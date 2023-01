WEERBERICHT. Buien en veel wind in Vlaanderen, kans op winterse neerslag in de Ardennen

Er is namiddag vrij veel bewolking met buien. In de Ardennen is er kans op smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en meestal 7 graden in Vlaanderen. Er staat een stevige wind met pieken tussen 60 en 70 km/u, zegt het KMI.

Zondagnacht trekken de buien weg en wordt het tijdelijk droog met opklaringen. Later gaat het vanaf de Franse grens alweer regenen. In Hoog-België verwacht het KMI smeltende sneeuw. In het noorden en het noordoosten blijft het nog droog bij minima tussen 1 en 5 graden.

Maandag is er nagenoeg de hele dag regen en opnieuw veel wind. Op de hoge plateaus van de Ardennen valt er sneeuw. Op het einde van de dag kan de neerslag ook in Laag- en Midden-België winters worden. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden.

Dinsdag blijft het overdag overwegend bewolkt. Het blijft droog, op wat lichte winterse neerslag na in het uiterste zuiden en langs de Duitse grens. Het is koud met maxima tussen 0 en -2 graden in de Hoge Ardennen en rond +2 of +3 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Woensdagochtend vriest het overal. In Vlaanderen is er kans op aanvriezende mist en ten zuiden van Samber en Maas is er veel bewolking, waaruit zelfs wat vlokjes zouden kunnen vallen. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe aan de kust, met kans op een (winterse) bui. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond +2 graden in het centrum en rond +4 of +5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het westen.

Donderdag bereikt ons wat minder koude maritieme lucht, met kans op neerslag en terug meer wind. In Laag- en Midden-België kunnen er buien vallen, die soms winters kunnen zijn. In de Ardennen kan er wat sneeuw vallen. De maxima liggen rond -1 graad in de Hoge Venen, rond +4 graden in het centrum en rond +5 of +6 graden aan de kust.

Vrijdag en volgend weekend blijft het droog met ‘s ochtends kans op lage bewolking of aanvriezende mist en overdag zonnige perioden. De nachten zijn koud met bijna overal vorst. De maxima liggen in de buurt van 3 graden in het centrum.