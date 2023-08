WEERBERICHT. Buien en af en toe een donderslag, in late namiddag kans op stevig onweer met rukwinden en hagel: KMI kondigt code geel af

UpdateWe bevinden ons vandaag in warme, onstabiele lucht. Momenteel trekken buien over Vlaanderen en kan er af en toe een donderslag weerklinken. In de loop van de namiddag kunnen er op veel plaatsen nog steviger buien vallen, die vergezeld kunnen zijn van onweer, hagel en rukwinden. Het KMI waarschuwt met code geel. Het kwik stijgt nog tot 29 graden.

KIJK. Dit zei weerman Frank Duboccage gisteren over het weer van de komende dagen

“Op dit moment komt er een eerste onweerslijn binnen vanuit Frankrijk”, aldus weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux om 11.30 uur. “Die was daar zeer actief, maar er blijft niet veel van over voor Vlaanderen.”

Intussen is er een nieuwe zware onweerscel aan het ontstaan in de buurt van het Franse Saint-Quentin en die trekt richting Wallonië. “Het gaat vooral om de regio van Namen en Luxemburg”, aldus Roose. “Daar moeten ze zich de komende twee uur schrap zetten voor actief onweer met veel bliksem.”

Na een tijdelijke rustpauze met zelfs weer wat zon, zal zich in de late middag en vanavond een volgende onweerslijn ontwikkelen boven Frankrijk. Dan kan Vlaanderen ook zijn deel krijgen. Sommige buien gaan gepaard met onweer, flink wat neerslag in korte tijd en rukwinden van 60 tot 70 kilometer per uur en lokaal zelfs meer. Hier en daar kan ook hagel vallen. De maxima liggen tussen 23 en 29 graden.

Vanavond is het tijdelijk droger met opklaringen, maar later tijdens de avond of volgende nacht ontstaan er opnieuw buien die lokaal stevig zijn, met onweer en kans op hagel en rukwinden. De minima schommelen tussen 15 en 19 graden. Code geel blijft van kracht tot morgenvroeg. “We volgen de situatie op de voet en indien nodig kan het zijn dat we de waarschuwing voor sommige provincies opschalen tot code oranje”, klinkt het.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft ook tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Daar kan je terecht voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, maar waarbij geen sprake is van levensbedreigende situaties. In dat laatste geval contacteer je gewoon het bekende noodnummer 112.

Vrijdag trekt een koufront vanaf het westen door België. De dag verloopt wisselend of soms zwaarbewolkt, met op veel plaatsen buien. Die zullen plaatselijk nog intens en onweerachtig zijn, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In de namiddag kan zich ook een vrij actieve buienlijn ontwikkelen over het noordwesten van het land. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden aan zee, 22 of 23 graden in de Ardennen en 24 tot 26 graden elders.

Op zaterdag wisselen soms brede opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. De buien zullen waarschijnlijk al in de ochtend de kust bereiken, waarna ze in de loop van de dag landinwaarts trekken. Ze zijn waarschijnlijk talrijker en plaatselijk intens in het westen en noordwesten. Het is merkbaar koeler met maxima van 16 of 17 graden in de Hoge Venen tot 20 of 21 graden in Vlaanderen.

Zondag wisselen brede opklaringen af met stapelwolken, waaruit nog enkele buien vallen, vooral aan zee en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden in de Hoge Venen en 20 of 21 graden elders.

Maandag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Vooral in de namiddag ontstaan er in vele streken buien bij nog steeds maxima van 16 tot 21 graden.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met nog kans op enkele eerder lokale buien. De temperaturen veranderen maar weinig bij maxima van 17 tot 21 of 22 graden.