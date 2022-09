WEERBERICHT. Brede opklaringen en droog vandaag, regenbuien in het weekend

Nieuwe weersatel­liet zal met accurate voorspel­lin­gen “letterlijk levens redden”

Een nieuw meteorologisch satellietsysteem, de Meteosat Third Generation (MTG), zal later dit jaar worden gelanceerd en zal zeer accurate weersvoorspellingen van Europa mogelijk maken. Dat kondigde Eumetsat, het Europese meteorologische satellietagentschap, aan op een persconferentie in Brussel. "Het systeem zal letterlijk levens redden", klinkt het.

