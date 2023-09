WEERBERICHT. Bijna hele week zonniger en droog: maxima tot 30 graden lonken

Vorstgrens stijgt tot recordhoog­te in Zwitser­land: weerballon meet 0 °C op hoogte van 5299 meter

Vandaag is er een nieuw record gevestigd voor de hoogte van het vriespunt in Zwitserland. Boven Payerne, in het noordoosten van Zwitserland, moest een weerballon tot 5299 meter hoogte stijgen om een temperatuur van 0 °C te kunnen meten. Dit is het hoogste sinds de start van de metingen in 1954. Wat de oorzaak is verduidelijkt Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB.