WEERBERICHT. Bewolkte zondag met lokale buien

Zondag domineren wolkenvelden nog steeds het weerbeeld, met vooral in het centrum en het oosten wat regen of enkele buien. Over het uiterste westen blijft het overwegend droog, en kan de bewolking af en toe breken. Op het einde van de dag verschijnen er opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen van 5 tot 7 graden op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden in Laag-België. De westen- tot noordwestenwind waait matig. Dat meldt het KMI.

Zondagavond kan er nog een bui vallen over het oosten. Daarna blijft het overal droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. Tijdens het tweede deel van de nacht ontstaan er plaatselijk lage wolken. De minima dalen naar 0 tot 3 graden ten zuiden van Samber en Maas en naar 3 tot 6 graden elders. De zwakke tot matige westelijke wind wordt stilaan meestal matig uit het zuidwesten en vrij krachtig aan zee.

Maandag blijft het droog met wolken en opklaringen die soms breed kunnen zijn, vooral in het zuiden van het land. Het is zacht bij maxima van 8 graden in de Hoge Ardennen tot 12 of plaatselijk 13 graden in het centrum. Er waait een matige, aan zee en over het noorden soms een vrij krachtige zuidwestenwind met pieken tot 50 km/u.

Dinsdag verwachten we eerst lage wolken met in de Ardennen kans op mist. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen vanaf het zuiden. Het blijft droog bij maxima van 8 tot 11 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind krimpt naar het zuidoosten.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien vanuit Frankrijk en later op de dag trekt er een koufront voorbij met regen vanuit het westen. We halen maxima van 8 tot 10 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Donderdag blijft het overwegend zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of buien, vooral over het oosten. Elders is het vaak droog. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden. De wind is veranderlijk of meestal matig uit het zuidwesten.

Vrijdag blijft het grotendeels droog, maar schuiven er wel veel wolkenvelden over. De maxima liggen rond 8 graden in het centrum. Er staat een vrij zwakke noordoostelijke wind.