WEERBERICHT. Bewolkte dag met lokaal buien, kwik stijgt tot 23 graden

WEERBE­RICHT. Wisselval­li­ge woensdag met buien en koelere temperatu­ren

Het is woensdag zonnig aan zee, terwijl het in het binnenland wisselend bewolkt wordt. In de namiddag worden de opklaringen geleidelijk breder vanaf het westen. Het wordt minder warm met maxima van 20 of 21 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. In de buurt van de Nederlandse grens kan ook een bui vallen.