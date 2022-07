WEERBERICHT. Bewolkte dag met in het oosten kans op een bui. Dit weekend overwegend droog en zonnig met temperaturen tot 28 graden

Vrijdagnacht wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen 11 en 16 graden, maar in sommige Ardense valleien kan de temperatuur zakken tot 5 of 6 graden.

Zaterdag is het droog en zonnig met wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het droog met opklaringen en vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden.

Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vaak droog, maar vooral aan zee en over het noorden van het land is er kans op wat gedruppel. De maxima schommelen van 23 of 24 graden aan zee en in de Ardennen tot 27 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind wordt matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.