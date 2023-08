WEERBERICHT. Bewolking en buien dreigen een stokje te steken voor een zonnig en warm wekend

UPDATEEr is zaterdagnamiddag nog veel bewolking met neerslag in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten zijn er mooie, zonnige perioden, die zich geleidelijk over heel het land uitbreiden. De temperaturen liggen rond 22 graden aan zee en tussen 23 en 27 graden elders, voorspelt het KMI. Komende nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. Er staat weinig wind.

Zondagochtend is het op verscheidene plaatsen grijs, maar de lage bewolking zou snel plaatsmaken voor een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Een lokale bui is niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen rond 22 graden aan zee en tussen 24 en 27 graden in het binnenland. De wind is meestal zwak en veranderlijk.

Maandagochtend is er lokaal wat nevel of een mistbank mogelijk. Daarna wordt het zonnig. In de namiddag kunnen er vooral over het reliëf wat stapelwolken verschijnen. In het binnenland liggen de maxima tussen 24 graden in het centrum en 28 graden in het uiterste zuiden van het land. In de kuststrook blijft het kwik tussen 21 en 24 graden door de ontwikkeling van een zeebries. Elders waait de wind zwak uit veranderlijke richting.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs krijgen we dinsdag vrij zonnig weer. De maxima liggen tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in Belgisch-Lotharingen. In het centrum bereikt het kwik 24 of 25 graden. De wind is zwak uit veranderlijke richting. Aan zee is de wind meestal matig; hij ruimt er in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest.

Ook woensdag is het vrij zonnig. In de namiddag kan er uit de stapelwolken een lokale bui vallen, vooral in de Ardennen. De maxima liggen tussen 23 en 27 graden.

KIJK. Welk weer krijgen we dit weekend? Onze weerman legt uit